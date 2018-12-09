باريس تحقق في حسابات إلكترونية مزيفة لتضخيم احتجاجات باريس

أطلقت السلطات الفرنسية تحقيقا بعد تزايد الحسابات الالكترونية المزيفة التي تهدف لتضخيم حركة السترات الصفر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر مصدر أن الاستخبارات الفرنسية حذرة جدا من تلاعب بالمعلومات، لكن لا يزال من المبكر البت في مسألة صحة معلومات نشرتها صحيفة تايمز البريطانية التي أكدت أن مئات الحسابات المزيفة التي تدعمها روسيا تسعى إلى تضخيم ثورة السترات الصفر.

وكانت الصحيفة البريطانية ذا تايمز نقلت عن تحليلات أجرتها شركة نيو نولدج للأمن الإلكتروني، إن نحو مئتي حساب على تويتر تنشر صورا ومقاطع فيديو لأشخاص أصابتهم الشرطة بجروح بالغة يُفترض أن يكونوا من محتجي السترات الصفر في حين تعود هذه المشاهد إلى أحداث لا تمت بصلة إلى التظاهرات الجارية في فرنسا منذ أسابيع.



