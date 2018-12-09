مقتل 5 مسؤولين بينهم وزير زراعة في تحطم مروحية بالسودان

أفاد مراسل "الp]e"، إن سبعة مسؤولين محليين لقوا حتفهم، الأحد، في تحطم طائرة بولاية القضارف شرق البلاد اليوم الأحد، ومن بين القتلى والي القضارف ووزير الزراعة في الولاية ميرغني صالح.



وبحسب مراسل "العربية"، فإن الطائرة أقلعت من مدينة القضارف شرقي السودان إلى مدينة القلابات الحدودية مع إثيوبيا.



وسقطت الطائرة واحترقت ما أدى إلى مقتل والي ولاية القضارف ميرغني صالح، وخمسة من مرافقيه، على رأسهم وزير الإنتاج عمر محمد إبراهيم، فيما نجا أربعة أشخاص.



وقتل في الحادث خمسة من مرافقي ميرغني صالح هم: وزير الإنتاج عمر محمد إبراهيم، وقائد ثاني الفرقة الثانية العميد حسن، ومدير شرطة الجنايات العميد النور، ومدير إدارة الحدود صلاح الخبير، ومدير مكتب الوالي مجدي حسن النور.



والناجون من الحادث هم: مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ومدير الإعلام بمكتب الوالي الطيب الشريف، واثنان آخران.

