المفوضية الأوروبية: سندرس بعناية انعكاسات وعود ماكرون

قالت المفوضية الأوروبية إنها ستدرس بعناية انعكاسات الوعود التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون على الميزانية الفرنسية.



جاء ذلك على لسان نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس الذي قال إنهم يتابعون عن كثب الإجراءات الجديدة المحتملة التي جرى الإعلان عنها موضحا أنهم لن يصدروا تعليقات في هذه المرحلة قبل أن يتم الإعلان عنها بطريقة صحيحة وبالتفصيل.



من جانبه كشف سكرتير الدولة في وزارة الحسابات العامة الفرنسية أوليفييه دوسوبت إن تكاليف التنازلات التي اعلن عنها ماكرون ستبلغ "ما بين 8 و10 مليارات يورو".



فيما اعتبر خبير اقتصادي أن اجراءات ماكرون عبارة عن مبادرات اجتماعية وأن الفرنسيين بحاجة لرؤية إجراءات حقيقية ومستدامة



وفي أول كلمة للشعب بعد أسوأ احتجاجات في فرنسا منذ سنوات، سعى ماكرون إلى استعادة الهدوء بعد اتهامات بأن أساليبه السياسية وسياساته الاقتصادية أدت إلى تصدع البلاد. وقال في كلمته التي بثت خلال وقت ذروة المشاهدة "نريد فرنسا يعيش فيهاالمرء بكرامة من خلال عمله، وقد سرنا في هذا السبيل ببطء أكثر من اللازم. أطلب من الحكومة والبرلمان القيام بما هو ضروري".



كما أعلن أن الحد الأدنى للأجور سيزيد 100 يورو شهرياً دون تكاليف إضافية على أصحاب العمل ، وستلغى الزيادة الأخيرة على ضرائب التأمين الاجتماعي لأرباب المعاشات الذين يتقاضون أقل من ألفي يورو.



لكنه أكد أنه سيلتزم بأجندته الإصلاحية ورفض إعادة فرض ضريبة على الثروة.



وقال "سنرد على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الملح بإجراءات قوية من خلال خفض الضرائب بشكل أسرع ومن خلال استمرار السيطرة على إنفاقنا ولكن دون التراجع عن سياستنا".