ماكرون يدعو المصارف والشركات للانخراط بجهود حل الأزمة

بعد أول خطاب القاه الرئيس لفرنسي ايمانويل ماكرون منذ اندلاع احتجاجات باريس ضد الضرائب، والتي تطورت إلى أعمال شغب أعلن قصر الإيليزيه عزم ماكرون استقبال ممثلين لبنوك وكبريات الشركات ليطلب منهم المشاركة في الجهد الجماعي لمواجهة الأزمة الناتجة عن احتجاجات السترات الصفر.

وأتى إعلان الرئاسة الفرنسية بعيد خطاب الامس الذي قال فيه إنّه يريد من رؤساء الشركات الفرنسية "أن يدفعوا ضرائبهم في فرنسا" وإنّه يعتزم مكافحة "الامتيازات غير المبرّرة والتهرّب الضريبي".



من جانبه كشف سكرتير الدولة في وزارة الحسابات العامة الفرنسية أوليفييه دوسوبت إن تكاليف التنازلات التي اعلن عنها ماكرون ستبلغ "ما بين 8 و10 مليارات يورو، فيما اعتبر خبير اقتصادي أن اجراءات ماكرون عبارة عن مبادرات اجتماعية وأن الفرنسيين بحاجة لرؤية إجراءات حقيقية ومستدامة.