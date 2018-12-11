ماكرون يعلن زيادة الحد الأدنى للأجور..لتهدئة الاحتجاجات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين، عن رفع الحد الأدنى للأجور مئة يورو (113 دولارا) شهريا اعتبارا من العام المقبل مقدما بذلك تنازلا كبيرا أمام حركة "السترات الصفراء" الاحتجاجية التي هزّت فرنسا في الأسابيع الاخيرة.

كما قال إن "ساعات العمل الإضافية لن تكون خاضعة للضرائب أو الرسوم اعتبارا من 2019".

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في فرنسا 1498 يورو شهريا قبل اقتطاع الضرائب و1185 يورو بعد اقتطاعها.

واقتطع ماكرون جزءا كبيرا من الزيادات الضريبية التي فرضتها حكومته من المعاشات التقاعدية.

وفي خطاب إلى الأمة اعتمد الرئيس الفرنسي البالغ من العمر 40 عاما لهجة أكثر تواضعا من المعتاد، محاولا التصدي للانتقادات التي طالت أسلوب حكمه.

إلى ذلك، أكد ماكرون أن احتجاجات المتظاهرين وهم بغالبيتهم من أصحاب المداخيل المتدنية مردها "ضائقة مستمرة منذ 40 عاما".