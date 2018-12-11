وفد إسرائيلي يزور موسكو لبحث التموضع الإيراني وأنفاق حزب الله

يزور وفد عسكري اسرائيلي موسكو اليوم للاجتماع بمسؤولين من وزارة الدفاع الروسية، للبحث في ملف التموضع الإيراني في سوريا والحملة الاسرائيلية لتدمير انفاق حزب الله الحدودية.



تاتي زيارة الوفد، الذي يرأسه قائد العمليات في جيش الاحتلال و التي تستمر يوما واحداً، تنفيذا للاتفاق بين نتنياهو وبوتين في مكالمتهما الهاتفية الاخيرة والتي اتفاقا خلالها أيضا على ترتيب لقاء قريب بينهما.



