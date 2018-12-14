قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على هجين وتطرد داعش

سيطرت قوات سوريا الديموقراطية، فجر الجمعة، على هجين، أبرز وأكبر بلدات الجيب الأخير الذي يسيطر عليه تنظيم "داعش" شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إنه "بعد أسبوع من المعارك والقصف العنيف، تمكنت قوات سوريا الديموقراطية بدعم من التحالف الدولي (بقيادة واشنطن) من طرد تنظيم داعش من هجين" في الجيب الواقع في ريف دير الزور الشرقي بمحاذاة الحدود العراقية.