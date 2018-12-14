نتنياهو يطالب عباس بضرورة تدخل الأمن الفلسطيني

وجه رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس بعد عمليات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.



ووفق الإعلام الإسرائيلي فإنّ المنسق الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية سلّم الرسالة لعباس والتي تضمّنت ضرورة تدخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية لاتخاذ إجراءات لمنع المزيد من التصعيد في الضفة وبأنّ إسرائيل لن نسمح باستمراره, وفق الرسالة.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي اجتاحت مدينة رام الله من عدة مداخل ودارت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي التي قتلت فلسطينيا وأصابت العشرات بالاختناق.

وكان فلسطيني قتل جنديين اسرائيليين وأصاب جنديين آخرين بجراح حرجة عند المدخل الشمالي لمدينة رام الله.



