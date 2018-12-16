صنعاء.. موجة اعتقالات في جهاز استخبارات الأمن "الحوثي"

أفادت مصادر أمنية وسكان في العاصمة صنعاء، السبت، بأن مليشيات الحوثي تقوم بعمليات اعتقال واسعة، لضباط جهاز الاستخبارات "الأمن القومي"، وسط مخاوف حوثية من تمرد ضدهم.



وقالت المصادر إن مليشيا الحوثي نفذت خلال الساعات الماضية عمليات اعتقال واسعة طالت ضباطا كبارا في جهاز الاستخبارات.

كما كشفت المصادر، بحسب ما أفادت وسائل اعلام محلية، بأن مليشيا الحوثي تُخضع بقايا منتسبي جهاز الأمن القومي لتفتيش مباغت في منازلهم وفحص هواتفهم الشخصية، فيما قامت باعتقال العشرات منهم خلال الساعات الماضية.

وأشارت إلى أن هناك مخاوف حوثية من خروج الامن القومي عن سيطرتهم، او حدوث تمرد، منوهة الى ان عمليات التمام ـ مصطلح عسكري يقصد به جمع القوة البشرية لمعرفة المتواجدين من المتغيبين تتم اسبوعيا، خوفا من هروب تلك القيادات الى مناطق الحكومة الشرعية.