مراقبون يصفون ستراسبورغ الفرنسية بـ"وكر المتطرفين"

كشفت احصائيات أن ستراسبورغ الواقعة شرقي فرنسا تحتضن 10% من مجمل المسجلين في قوائم الخطر لدى أجهزة الأمن الفرنسية والبالغ عددهم 2500 شخص.



ففي عام 2000 تم احباط محاولة تفجير شاحنة تابعة للقاعدة قرب كاتدرائية ستراسبورغ.



وفي عام 2012 تمّ اطلاق النار على جيريمي لويس سيدني أحد العقول المدبرة لهجوم بقنبلة يدوية على متجر في سارسيل خارج باريس وقد قتل في مسكن للطلبة في ستراسبورغ.



وفي عام 2014 أظهر مقطع فيديو في الرقة بسوريا طفلين يحملان رشاشي الكلاشنيكوف أحدهما صاح برقم منطقة "با-راين" المحيطة بستراسبورغ، والآخر قال "كل سترابورغ هنا "..



وعام 2015 كان للأرهاب محطة أخرى في مسيرة المدينة، فأحد الإنتحاريين الذين فجروا في باتاكلان فؤاد محمد عقاد جاء من ويسيمبورغ في ستراسبورغ.



وحسب متخصصين في علم الاجتماع فإن هؤلاء معظمهم من ضواحي المهاجرين ويعانون التهميش اجتماعيا وهو نوع جديد من الارهابيين ذئاب منفردة لا علاقة لها بالتطرف الديني اما المحرك لهم فماضيهم الاجرامي والظروف المحيطة.

