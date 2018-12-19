"الأوروربي" يتبنى عدة إجراءات تحسباً لغياب إتفاق بريكست

أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء أنها تبنت إجراءات تتعلق خصوصاً بقطاعات الخدمات المالية والنقل الجوي والجمارك، لتخفيف تداعيات عدم التوصل الى إتفاق مع لندن حول بريكست.

وقبل مئة يوم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 29 آذار/مارس 2019، اعتبرت المفوضية في بيان "تبني هذه التدابير اليوم" أمراً "ضرورياً وملحاً" بهدف الحدّ من "الأضرار الكبيرة" التي قد يتسبب بها احتمال غياب اتفاق.

وتتضمن خطة الطوارئ التي تم تبنيها الأربعاء خصوصاً 14 إجراء متعلقاً بـ"عدد محدود من القطاعات التي سيكون غياب الاتفاق بشأنها مصدر اضطراب كبير لمواطني وشركات الاتحاد الأوروبي في 27 دولة"، وفق المفوضية.

ويثير اتفاق الانسحاب الذي صادقت عليه الدول الـ27 ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في تشرين الثاني/نوفمبر معارضة شديدة في المملكة المتحدة من جانب مؤيدي الاتحاد الأوروبي وكذلك المشككين به، ما يعزز الشكوك بشأن المصادقة عليه وبالتالي احتمال الخروج من دون اتفاق.

وتشدد المفوضية على فوائد اتفاق الانسحاب الذي يُفترض أن يخضع للتصويت في لندن قبل نهاية كانون الثاني/يناير.

وستكون هذه التدابير المتعلقة بشكل خاص بالخدمات المالية والنقل الجوي والجمارك والسياسة المناخية بشكل أساسي "موقتة" و"تطبيقها محدود" وسيتمّ تبنيها بشكل أحادي من جانب الدول الـ27.