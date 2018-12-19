مسؤول أميركي: نقص الأدوية في إيران سببه الحرس الثوري

جددت الولايات المتحدة تأكيدها أن العقوبات المفروضة على إيران لا تشمل الأغذية والأدوية، وغيرها من الاحتياجات التي تمس الشعب الإيراني.

وأكد ممثل الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران، براين هوك، أن العقوبات الأمريكية ضد طهران، والتي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي، بعد اعلان الرئيس الأميركي انسحابه من الاتفاق النووي وسعيه إلى إعادة فرضها على إيران، لا تشمل الأدوية والإمدادات الطبية. وقال، في مقابلة إذاعية الثلاثاء: "إن النقص في الأدوية الذي تمر به إيران سببه الحرس الثوري الإيراني".

كما أوضح أن المسؤولين الإيرانيين يزعمون أن هناك نقصًا بالمعدات الطبية، إلا أن تلك المسألة واضحة، ويمكن لأي إيراني الدخول إلى موقع وزارة الخزانة للتأكد بأن المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الطبية معفاة من العقوبات.

وأضاف أن الغذاء والأدوية معفاة من العقوبات، لكن المشكلة الكبرى تكمن في تأسيس طهران لشركات رسمية، تبدو أنها منظمات خيرية لكنها تنتمي إلى الحرس الثوري، الذي يستغلها لتحقيق أهدافه الخاصة.

إلى ذلك، أشار إلى أنه حين يتبنى النظام الإيراني نظامًا مصرفيًا شفافًا، تستطيع المصارف عندها تمويل المساعدات الإنسانية.

يذكر أن تصريح هوك أتى بعد أن زعم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن أميركا حظرت شراء المواد الغذائية والأدوية.



