أميركا من مجلس الأمن: حزب الله تهديد للبنان والمنطقة

اعتبر مندوب الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن، الأربعاء، أن الوقت حان لحظر خطر حزب الله الذي يمثل تهديداً حقيقياً على إسرائيل، ولبنان والمنطقة بأكملها.

وأضاف خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن حول أنفاق ميليشيات حزب الله، التي أعلن الأسبوع الماضي عن اكتشافها على الحدود اللبنانية، أن الولايات المتحدة تدعم بشدة الجيش اللبناني باعتباره الجهة الشرعية الوحيدة المعنية بالدفاع عن لبنان.

كما شدد على ضرورة التصدي لإرهاب إيران في لبنان، قائلاً: "يجب أن يتوقف النظام الإيراني عن سلوكه الإرهابي غير المقبول الذي يهدد أمن المنطقة".

الكويت: لبنان يعيش منذ عقود وسط استفزازات إسرائيل

من جهته، أشاد مندوب الكويت لدى مجلس الأمن، منصور العتيبي "بالتفاعل المتميز للحكومة اللبنانية مع أزمة الأنفاق منذ ظهورها"، لافتاً إلى أن لبنان يعيش لعقود وسط استفزازات وتهديدات إسرائيلية".

وأضاف "لم نجد مطالب بعقد جلسات طارئة لمجلس الأمن بشأن الخروقات الإسرائيلية"، مجددا إدانة بلاده للاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية.

كما شدد على حق لبنان المشروع في استعادة مزارع شبعا وكفرشوبا وإنهاء احتلالهما، وأشاد بجهود الجيش اللبناني في تأمين حدود بلاده، مضيفاً "نجدد دعم لبنان في سياسة النأي بالنفس".