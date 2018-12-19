نتنياهو يهدد حزب الله .. بـ"عصا" واشنطن

قبيل جلسة لمجلس الامن مساء الأربعاء، لبحث أنفاق ميليشيا حزب الله بطلب من الولايات المتحدة، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الولايات المتحدة ستتخذ خطوة "غير مسبوقة" خلال اجتماع مجلس الأمن الليلة، متهماً حزب الله بارتكاب جريمة مزدوجة.

إلى ذلك، أعلن نتنياهو أن حزب الله يمتلك "على الأكثر بضع عشرات" من الصواريخ دقيقة التوجيه، بعد أن أغلق مصانعه، اثر كشفها من قبل إسرائيل في سبتمبر الماضي. وأضاف في مؤتمر اقتصادي "هذه المواقع التي تقع قرب مطار بيروت.. مواقع تحت الأرض لإنتاج الصواريخ الدقيقة، والتي أطلعتني المخابرات الإسرائيلية على وجودها كي أكشف عنها. هذه المواقع أُغلقت". وتابع "يحاولون فتح مواقع جديدة. لكن من خلال هذه الإجراءات نحرمهم من امتلاك أسلحة دقيقة".

يذكر أن نتنياهو كان عرض في 27 سبتمبر الماضي خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة صورة، قال إنها لثلاثة مخازن أسلحة تابعة لـ"حزب الله"، تحتوي ألف صاروخ، موضحاً أن الموقع في محيط منطقة الأوزاعي القريبة من مطار بيروت. وأضاف أن الموقع الثاني، يقع تحت مدينة كميل شمعون الرياضية فيما زعم أن الموقع الثالث محاذٍ لمطار بيروت نفسه.

وفي حين هددت إسرائيل أكثر من مرة أنها لن تسمح لحزب الله ببناء تلك المصانع، مهددة بالتحرك، نفت الخارجية اللبنانية وجود مثل تلك المصانع في محيط المطار. واصطحب وزير الخارجية اللبنانية، قبل أشهر، عددا من الصحافيين ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية في جولة على تلك المواقع، لنفي الاتهامات الإسرائيلية.

