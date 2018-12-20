اعلان حالة الطوارئ بمدينة عطبرة في السودان

أعلنت السلطات السودانية، فرض حالة الطوارئ في مدينة عطبرة شمال البلاد عقب مظاهرات منددة بالأوضاع الإقتصادية.



وانطلقت المظاهرات في مدينتي عطبرة وبورت سودان التي وصلها الرئيس عمر البشير لحضور تدريب عسكري جوي.



وقالت وسائل إعلام محلية إن المحتجين حطموا مقر حزب المؤتمر الوطني المعارض وأحرقوه، وكانوا في طريقهم لمبان محلية لكن الشرطة حالت دون وصولهم.



وأمنت قوات الشرطة والجيش بعض المرافق بينها الميناء البري وألقت بعض القنابل المسيلة للدموع.



ومع ازدياد حدة الاحتجاجات قررت لجنة الأمن في الولاية فرض حظر التجوال في عطبرة اعتبارا من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، كما تقرر تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى.



وكذلك شهدت مدينتا بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، والنهود في ولاية شمال كردفان، احتجاجات مماثلة.