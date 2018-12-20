موسكو.. انسحاب القوات الأميركية من سوريا فرصة للتسوية

قالت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، إن انسحاب القوات الأميركية في سوريا فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية.

وذكرت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، في إفادة صحافية، أن "الوجود الأميركي غير القانوني في سوريا أصبح عقبة خطيرة في طريق التسوية".



وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي يريد عودة القوات الأميركية من سوريا بأسرع ما يمكن.



وأفاد البيت الأبيض وقتذاك في بيان، أن "الرئيس كان واضحاً في أنه يريد عودة القوات للوطن بأسرع ما يمكن".



وأضاف: "نحن مصممون على سحق تنظيم داعش بشكل كامل، وتوفير الظروف التي تمنع عودته. بالإضافة لذلك نتوقع اضطلاع حلفائنا وشركائنا الإقليميين بمسؤولية أكبر عسكريا وماليا لتأمين المنطقة".

