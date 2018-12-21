ترمب يعلن تقاعد وزير الدفاع الأميركي.. وهكذا رد ماتيس

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، عن تقاعد وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، في نهاية شباط/فبراير.



وأكد ترمب أنه سيعلن قريباً عن اسم وزير الدفاع الجديد الذي سيخلف ماتيس، معبراً عن شكره لماتيس.



وكتب ترمب في تغريدة على تويتر "خلال السنتين الماضيتين، ساهم ماتيس في تطوير العتاد العسكري وساعدني كثيراً في جعل بعض الدول تدفع ما يجب أن تدفعه لقاء حصولها على خدماتنا العسكرية".

فيما رد جيمس ماتيس وقال إنه تنحى حتى يتمكن ترمب من تعيين وزير دفاع أفكاره متقاربه معه.

وقال ماتيس في رسالة إلى ترمب "لأنه من حقك أن يكون لديك وزير دفاع وجهات نظره تتوافق بشكل أفضل مع وجهات نظرك (...) أعتقد أنه من الصواب بالنسبة إليّ أن أتنحى عن منصبي".

يذكر أن ماتيس نفى في سبتمبر الماضي، بشكل قاطع التقارير التي تشير إلى أنه قد يغادر إدارة الرئيس دونالد #ترمب في الشهور المقبلة، قائلا "لن أتعامل معها بجدية على الإطلاق".

وقال ماتيس للصحافيين في البنتاغون "هذه هي طريقة سير الأمور هنا... تعاملوا مع الأمر بروح من الدعابة".