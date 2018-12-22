أميركا: إيران ترسل أسلحة للحوثيين وتؤجج الصراع في اليمن

قال المندوب الأميركي في مجلس الأمن، رودني هانتر خلال كلمته اليوم الجمعة في أجتماع مجلس الأمن لمناقشة مشروع القرار البريطاني حول اليمن والذي أقره المجلس بالاجماع إن إيران ترسل أسلحة للحوثيين، وتؤجج الصراع في اليمن معربا عن أسف بلاده أن القرار لا يحاسب إيران على ممارساتها في اليمن.



وقالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة كارين بيرس إن القرار يستند إلى نتائج محادثات السويد التي اختتمت في وقت سابق من ديسمبر الجاري، بين وفد الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين.



وأضاف المندوب البريطاني بأنه من المهم الآن أن نركز على عملية تنفيذ #اتفاق_ستوكهولم مشيرا إلى أن الوضع في اليمن لا يزال مقلقا ويتطلب عملا كبيرا لتجنب خطر المجاعة.



وقال مندوب فرنسا بكلمته أمام مجلس الأمن إن القرار يمثل أساسا هاما للمساعدة في تنفيذ #اتفاق_ستوكهولم مشيرا إلى أن القرار الجديد يوضح إجماعا دوليا على أهمية الحل السياسي في اليمن مشددا على أن بلاده تدعم كافة الجهود المبذولة للحل في اليمن.



وكان مجلس الأمن قد أقر بالإجماع قرارا جديدا بشأن اليمن، حيث صوت، اليوم الجمعة، بالإجماع على قرار بريطاني يقضي بنشر فريق لـ #مراقبة_الهدنة في #الحديدة.



وشدد القرار الأممي على المرجعيات الثلاث كأساس للحل السلمي في اليمن، معتبرا أن القرار 2451 يدعم اتفاق ستوكهولم بشأن الوضع في الحديدة وموانئها.



ويدعم القرار اتفاقات السويد، بعد إذعان الميليشيات التي كانت ترفض أي حلول تلاقي إرادة المجتمع الدولي، ونتيجة الضغط العسكري الذي مارسه التحالف الداعم للشرعية، استجابت الميليشيات.