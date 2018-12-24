توسع الاحتجاجات في السودان.. والجيش يؤكد التفافه حول قيادته

تتواصل التظاهرات في السودان لليوم السادس حيث سجلت احتجاجات شمال كردفان وجنوبها وتحدثت مصادر طبية عن سقوط جرحى.

ووفق شهود أضرم المتظاهرون النار في مبنى جهاز الامن والمخابرت في عدد من المناطق هناك.



وفي العاصمة السودانية الخرطوم دعت اللجنة الأمنية المواطنين للالتزام بسياسة ضبط النفس والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وفي هذا السياق يستمر تعليق الدراسة في الخرطوم, وفي دارفور وشرقها وفي الولاية الشمالية نهر النيل والقضارف وغرب كردفان.

إلى ذلك أكد الجيش السوداني التفافه حول قيادته وحول القائد الأعلى للجيش رئيس الجمهورية عمر البشير.



وشدد الجيش في بيان له على حرصه على مكتسبات الشعب وأمن وسلامة المواطن في دمه وعرضه وماله مؤكدا أنه يعمل ضمن منظومة أمنية واحدة ومتجانسة تشمل القوات المسلحة والشرطة والدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات الوطني.

كما أكد البيان على أن قيادات الجيش تلقت خلال اجتماعها الدوري بوزارة الدفاع تقريرا شاملاً حول الأحداث الجارية في البلاد.



