حماس ترفض قرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني

رفضت حركة حماس قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، معتبرة أن "لا قيمة دستورية أو قانونية للقرار"، وأنه قرار سياسي لن يغير الواقع".



إلى ذلك، اعتبرت في بيان مساء السبت أن "المحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل".



وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أعلن في وقت سابق السبت أن المحكمة الدستورية أصدرت قراراً بحل المجلس التشريعي (البرلمان) والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، مؤكداً أن السلطة ستلتزم بقرار المحكمة الدستورية.



وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، قال الرئيس الفلسطيني "إن المبادرة التي قدمتها بشأن المصالحة لم تلق أي استجابة حتى اللحظة"، معرباً عن التقدير للجهد المصري من أجل إنهاء الانقسام، ومؤكداً "أننا لن نتراجع عما اتفقنا عليه مسبقا بشأن المصالحة".

