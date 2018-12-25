ليبيا.. قتلى بهجوم على مبنى الخارجية في طرابلس

قتل 3 أشخاص على الأقل، من بينهم موظفون حكوميون، وأصيب 10 آخرون، اليوم الثلاثاء، في انفجار قوي هز مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس،



وأفادت مصادر "العربية" أن الهجوم نفذه انتحاريان، قتل أحدهما بعدما فجر نفسه، وقتل الآخر برصاص قوات الأمن الليبية.



وكان قد سُمع دوي انفجار وإطلاق أعيرة نارية داخل مقر الخارجية الليبية الواقعة على طريق الشط في طرابلس تلاها تصاعد لأعمدة الدخان من مبنى الوزارة.