السعودية.. إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان

صدر أمر ملكي في السعودية، الخميس، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان.

كما صدر أمر ملكي‬⁩ بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وتم تعيين إبراهيم العساف وزيراً للخارجية وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.

أيضاً، تم تعيين عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزيراً للحرس الوطني، وتركي الشبانة وزيراً للإعلام، بينما تم تعيين حمد آل الشيخ وزيراً للتعليم.

وقد أعفي فيصل بن خالد، وتم تعيين تركي بن طلال أميراً لمنطقة عسير.

كذلك، تم إعفاء سلطان بن سلمان من رئاسة هيئة السياحة وتعيينه رئيساً لهيئة الفضاء التي صدر أمر ملكي بإنشائها تحت اسم "الهيئة السعودية للفضاء ويكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي. أيضاً تم إعفاء بدر بن سلطان وتعيين فيصل بن نواف أميراً لمنطقة الجوف.

وقد تم تعيين الوزير مساعد العيبان مستشاراً للأمن الوطني.

وصدر أمر ملكي بتعيين تركي آل الشيخ رئيساً لهيئة الترفيه وعبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً للرياضة. وتم تعيين الفريق أول خالد بن قرار الحربي مديراً للأمن العام.

وتم تعيين بدر بن سلطان نائباً لأمير مكة المكرمة، وإيمان المطيري مساعدة لوزير التجارة.

وبموجب الأوامر، تنشأ هيئة باسم الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات ويكون للهيئة مجلس إدارة يُعين رئيسه بأمر ملكي، ويُكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي برئاسة مجلس إدارة الهيئة ويتولى القيام بأعمال مجلس إدارة الهيئة وإدارتها إلى حين تشكيل مجلس الإدارة.