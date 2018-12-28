مساعد البشير: التخريب والتدمير تصرفات خارجة عن القانون

أكد الحزب الحاكم بالسودان، أن التخريب والتدمير للممتلكات العامة والخاصة الذي تم في الأحداث الأخيرة، تصرفات خارجة عن القانون والأعراف.

وأوضح فيصل حسن إبراهيم، مساعد الرئيس السوداني، أن المكتب القيادي اطلع على الموقف السياسي والأمني بالبلاد، ومدى توفر السلع الأساسية.

وأضاف أن المكتب القيادي للحزب يأسف لفقدان بعض الأرواح من المواطنين والشرطة جراء الأحداث.

من جهة أخرى، أعلن رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل، فض شراكة حزبه مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، وانسحابه من الحكومة السودانية.

وأشار الفاضل، وفق ما نشره موقع "سودانيل" السوداني، إلى أنه بتلك الطريقة، سيستقيل ممثل الحزب الوحيد في الحكومة السودانية، دعما للانتفاضة الشعبية، بحسب وصفه.