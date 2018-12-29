السودان.. ضبط خلية خططت لعمليات إرهابية وسط المتظاهرين

أعلنت السلطات السودانية، ضبطها خلية تخريبية تتبع لحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور بعد اشتباكات بأحد المنازل ، أسفرت عن إصابة أحد أفراد القوات الامنية، ومقتل أحد أفراد الخلية.



وقال وزير الدولة بوزارة الإعلام مأمون حسن إن القوات الأمنية داهمت منزل بحي الدروشاب تواجدت فيه الخلية المسلحة كانت مهمتها تنفيذ عملية اغتيال وسط المتظاهرين و عمليات تخريب ونهب.

وأشار الوزير إلى ضبط أسلحة وجوازات سفر وأجهزة حاسوب خزن عليها خطط كاملة لعمليات التخريب وقال مأمون حسن إن الهدف من عمليات الاغتيال هو توسيع دائرة الاحتجاجات وتحريض المواطنين.



