السلطات المغربية تعتقل سويسرياً "متورط" في ذبح سائحتين

اعتقلت السلطات المغربية، السبت، مواطنا سويسريا في مدينة مراكش للاشتباه في ارتباطه بموقوفين في قضية ذبح سائحتين دنماركية ونرويجية في أعلى سلسلة جبال الأطلس جنوب البلاد، قبل نحو أسبوعين.



وقال بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن إجراءات البحث أوضحت، أنّ المشتبه به "متشبع بالفكر المتطرف والعنيف، وأنه يشتبه بتورطه في تلقين بعض الموقوفين في هذه القضية آليات التواصل بواسطة التطبيقات الحديثة، وتدريبهم على الرماية".



وأضاف البيان أن المشبوه به، الذي يقيم في المغرب ويحمل كذلك الجنسية الإسبانية، انخرط في "عمليات استقطاب مواطنين مغاربة، وأفارقة من دول جنوب الصحراء، بغرض تجنيدهم في مخططات إرهابية بالمغرب تستهدف مصالح أجنبية وعناصر قوات الأمن بغرض الإستحواذ على أسلحتها الوظيفية".



وباعتقال المشبوه به السويسري الإسباني، يصبح عدد الموقوفين في قضية مقتل السائحتين الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن والنرويجية مارين أولاند في 17 ديسمبر الجاري، 20 شخصا.



والمشتبه بهم الرئيسيّون بارتكاب هذه الجريمة هم أربعة رجال تم توقيفهم في مراكش بعيد أيام من مقتل السائحتين وتشتبه السلطات في أنّهم ينتمون إلى خليّة بايعت تنظيم داعش من دون أن يكون لديها أي اتصال بكوادر التنظيم الإرهابي في سوريا أو العراق.



وأكّدت السلطات صحّة شريط فيديو ظهر فيه المشتبه بهم الأربعة وهم يبايعون تنظيم داعش.



وتم تصوير الفيديو قبل أسبوع من الجريمة، بحسب النيابة العامة في الرباط.

