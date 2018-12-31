الرئيس السوداني يعد برفع الرواتب ودعم الفئات الضعيفة

وعد الرئيس السوداني، عمر البشير، برفع الرواتب ودعم الفئات الضعيفة، مشيراً إلى أن الحوار الجاد هو الوسيلة الوحيدة لتجاوز الخلافات.

وقال البشير، خلال كلمته بذكرى الاستقلال الـ63 أنه يسعى لتعزيز وتوسيع المشاركة السياسية دون إقصاء أحد، مشدداً على أن السودان لديها شراكات دولية وعربية متعددة لدعم الاقتصاد السودانى، ونتطلع إلى مضاعفة الجهود للبناء الاقتصادى ، ونقترب من تجاوز المرحلة الصعبة والانتقال إلى الإصلاحات".

كما قال الرئيس السودانى إنه ملتزم بإجراء انتخابات 2020 في أجواء حرة ونزيهة، داعياً المعارضة للمشاركة في بناء السودان، قائلا :"ندعو السودانيين للتوحد ونبذ العنف دعما للنسيج الاجتماعي".

وقال البشير إن بلاده ستواصل دعم الشرعية في اليمن حتى عودة الاستقرار .

موكب تجمع المهنيين

أفاد مراسل قناة "العربية" في الخرطوم، الاثنين، بانطلاق موكب تجمع المهنيين فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، بينما أغلقت بعض المحال التجارية أبوابها.



وردد المتظاهرون شعارات "سلمية سلمية" و"الشعب يريد إسقاط النظام"، بينما توافدوا إلى السوق العربي، بينما حاصرتهم قوات الأمن بإطلاق الغازات المسيلة للدموع.



وكانت هيئة تجمع الاتحادات المهنية المستقلة، دعت الشعب السوداني إلى تنظيم مسيرة إلى القصر الرئاسي في الخرطوم اليوم للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.

وتعد هذه هي ثاني دعوة لتنظيم المسيرة يطلقها تجمع المهنيين السودانيين الذي يتمتع بدعم أحزاب المعارضة.

وبحسب البيان فإن الدعوة إلى التجمع ستكون في ميدان "القندول" في قلب العاصمة الخرطوم بهدف الاتجاه نحو القصر الرئاسي.

وحثت الاتحادات المهنية المحتجين على المكوث في الشوارع ومواصلة التظاهرات، كما دعت السكان من خارج الخرطوم الى تنظيم احتجاجات في الشوارع.

فأكثر من عشرة أيام والاحتجاجات في السودان لا تتوقف وإن تباينت وتيرتها بين يوم وآخر أو مدي انتشارها على مستوى المناطق.

مدينة الأبيض غربي السودان وبعد إعلان المهنيين فيها عن إنطلاق تظاهرات تحت مسمى "موكب الرحيل" حاول المحتجون الوصول إلى ميدان حدد كنقطة تجمع، لكن القوات الأمنية سبقتهم بالتمترس بساحته ومحاصرة مداخله بحجة أن الميدان معد مسبقاً لحفل تخريج لقوات أمنية. وأستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهروات مع حملة اعتقالات واسعة بحسب لجنة الأطباء.

وفي العاصمة الخرطوم، بدا الحضور الأمني كثيفاً تحفزاً للموكب الثاني لتجمع المهنيين، فيما أعلن تحالف المحاميين الديمقراطي الموازي للجسم الرسمي عن إضراب شامل مع تأكيد مشاركتهم في الموكب. مشاركة عدتها نقابة المحامين دعوة هلامية من جسم لا يملك رصيداً.

يأتي ذلم فيما حذر الرئيس عمر البشير من التهاون بأمن وسلامة المواطنين عند التعاطي مع الاحتحاجات.

الرئيس البشير طلب كذلك من قوات الشرطة عدم استخدام القوة المفرطة في التعاطي مع الاحتجاجات، فيما أعلنت قيادات الشرطه إلتفافها ومساندتها له.