إسرائيل تعبر عن قلقها من نفوذ إيران المتزايد في العراق

عبرت إسرائيل عن قلقها من النفوذ الإيراني المتزايد في العراق، وقال رئيس المخابرات الحربية في تل أبيب إنهم يخشون أن يتحول العراق إلى منصة جديدة تستغلها إيران لتنفيذ هجمات على إسرائيل، ويُذكر إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر هو الآخر عن قلقه من الأنشطة الإيرانية في العراق خلال زيارته الأخيرة إلى قاعدة "عين الأسد" غرب بغداد.

فيبدو أن المخاوف الدولية والإقليمية من النفوذ الإيراني المتزايد في العراق تتعاظم يوماً بعد يوم.

رئيس المخابرات الحربية الإسرائيلية الجنرال تامير هايمان قال إن إيران يمكن لها أن تستغل العراق لشن هجمات على تل أبيب.

هايمان تحدث عن ميليشيات الحشد الشعبي على أساس أنها تمثل فيلق تابع للحرس الثوري الإيراني.

ففي أغسطس الماضي، أفادت تقارير صحافية بأن إيران قامت بتزويد ميليشيا الحشد بعدد من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، ورغم نفي حكومة بغداد هذه الأنباء إلا أن تصريحات قادة الميليشيات كانت تسير في اتجاه معاكس تماماً.

المخاوف الإسرائيلية ليست وحدها، فهناك أيضاً مخاوف أميركية أكبر ظهرت خلال الزيارة التي أجرها الرئيس دونالد ترمب إلى قاعدة "عين الأسد" في الأنبار التي تضم مئات الجنود الأميركيين، حيث عبر ترمب عن قلقه من النشاط الإيراني في المنطقة، وأكد أن قوات بلاده في العراق تعمل على مراقبة النفوذ الإيراني عن كثب.