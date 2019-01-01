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إيران تمنع تجدد تظاهرات الطلاب بقواتها الخاصة

المصدر: الحدث.نت
جانب من تظاهرات الطلاب في إيران
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ذكرت حسابات ناشطين إيرانيين أن قوات خاصة من الأمن الداخلي الايراني انتشرت في الشوارع المؤدية إلى جامعة طهران ومنعت تشكيل رابع تجمع احتجاجي على خلفية انقلاب حافلة أودت بحياة عشرة طلاب وجرح 28 آخرين.

وذكرت مؤسسة "شهرونديار" المدنية عبر حسابها على موقع " تويتر" أن قوات الأمن شكلت طوقاً أمنياً لمنع دخول أي طالب أو مواطن للحرم الجامعي خوفاً من تجدد الاحتجاجات.

كما أظهرت المقاطع المنشورة عبر مواقع التواصل عدداً كبيراً من سيارات الشرطة تقف أمام مدخل الجامعة بالاضافة إلى عناصر الأمن الذين يستقلون دراجات نارية ويجوبون الشوارع المحيطة بها.

كما أظهر أحد المقاطع اشتباك عدد من المواطنين مع عناصر الأمن الذين أرادوا اعتقال سيدة من بين التجمع الطلابي إلا أنهم منعوهم من القيام بذلك.

وكان طلاب جامعة آزاد للبحوث والعلوم في طهران، قد تظاهروا الاثنين لليوم الثالث على التوالي، للاحتجاج على مصرع زملاءهم وكرروا مطالبتهم بضرورة إقالة المسؤولين وخاصة رئيس جامعة آزاد، وهو علي أكبر ولايتي مستشار المرشد خامنئي، متهمين إياهم بالتقصير في حياة الطلاب لعدم تحديث أسطول النقل المتهالك.

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