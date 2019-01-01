إيران تمنع تجدد تظاهرات الطلاب بقواتها الخاصة

ذكرت حسابات ناشطين إيرانيين أن قوات خاصة من الأمن الداخلي الايراني انتشرت في الشوارع المؤدية إلى جامعة طهران ومنعت تشكيل رابع تجمع احتجاجي على خلفية انقلاب حافلة أودت بحياة عشرة طلاب وجرح 28 آخرين.

امروز برخی گروه‌ها فراخوان تجمع جلوی دانشگاه تهران داده بودند.

حکومت برای جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه اجتماعی، عده‌ی زیادی نیروی پلیس جلوی دانشگاه گسیل داشته است.



دانشگاه سنگر آزادی است، ولی با قشون‌کشی مثل پادگان شده است.



سه‌شنبه ۱۱ دی ۹۷ pic.twitter.com/6mOle12d29 — Tavaana توانا (@Tavaana) ١ يناير ٢٠١٩

وذكرت مؤسسة "شهرونديار" المدنية عبر حسابها على موقع " تويتر" أن قوات الأمن شكلت طوقاً أمنياً لمنع دخول أي طالب أو مواطن للحرم الجامعي خوفاً من تجدد الاحتجاجات.

كما أظهرت المقاطع المنشورة عبر مواقع التواصل عدداً كبيراً من سيارات الشرطة تقف أمام مدخل الجامعة بالاضافة إلى عناصر الأمن الذين يستقلون دراجات نارية ويجوبون الشوارع المحيطة بها.

كما أظهر أحد المقاطع اشتباك عدد من المواطنين مع عناصر الأمن الذين أرادوا اعتقال سيدة من بين التجمع الطلابي إلا أنهم منعوهم من القيام بذلك.

دقایقی پیش ماموران نیروی انتظامی قصد دستگیری یک مادر را در خیابان مقابل #دانشگاه_تهران داشتند که با اعتراض شدید بخصوص زنان روبرو شدند.#اعتصابات_سراسری #اعتراضات_سراسری pic.twitter.com/7jrd1o1YUF — Freedom Messenger (@freedommesenger) ١ يناير ٢٠١٩

وكان طلاب جامعة آزاد للبحوث والعلوم في طهران، قد تظاهروا الاثنين لليوم الثالث على التوالي، للاحتجاج على مصرع زملاءهم وكرروا مطالبتهم بضرورة إقالة المسؤولين وخاصة رئيس جامعة آزاد، وهو علي أكبر ولايتي مستشار المرشد خامنئي، متهمين إياهم بالتقصير في حياة الطلاب لعدم تحديث أسطول النقل المتهالك.

