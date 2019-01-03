السودان.. حزب الأمة القومي المعارض يطالب بتنحي البشير

دعا حزب الأمة القومي المعارض، أحد أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، الرئيس السوداني، عمر البشير إلى التنحي.

إلى ذلك، دعا تجمع المهنيين السودانيين للخروج في كل مدن السودان يوم الجمعة، ويوم الأحد القادم الموافق ٦ يناير، بالإضافة إلى تنظيم تظاهرات يوم ٩ يناير .

وكان 22 حزباً سياسياً في البلاد طالبت بحل الحكومة والبرلمان.

ووقع 22 حزباً غالبيتها مشاركة في الحكومة، على مذكرة رفعتها، الثلاثاء، للرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني.

كما طالبت الأحزاب بتشكيل مجلس انتقالي يتولى قيادة البلاد، إضافة إلى تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات والتمثيل السياسي.

