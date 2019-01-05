ترمب: إغلاق الحكومة يمكن أن يستمر لسنوات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إنه أبلغ قادة الكونغرس أن الإغلاق الحكومي الجزئي يمكن أن يستمر لسنوات أو لشهور. إلا أنه أضاف أنه لا يعتقد أن ذلك سيحدث.



وهذا هو اليوم الرابع عشر للإغلاق الحكومي الجزئي بسبب إصرار ترمب على تمويل الجدار الحدودي المقترح من جانبه عند الحدود مع المكسيك.



وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر لصحافيين إن اجتماعهما الذي دام ساعتين مع ترمب كان "مثيراً للنزاع إلى حد ما"، بينما وصفه ترمب بأنه "مثمر".



وفي حديقة الزهور عقب اجتماع الجمعة قال ترمب إنه لن يعيد فتح الوكالات الحكومية المغلقة إلا إذا حصل على تمويل تأمين الحدود، مضيفا "علينا أن نبني هذا الهيكل".



في سياق آخر، أبدى الرئيس الأميركي ثقته بإمكان التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين يضع حداً للحرب التجارية التي أعلنها على بكين.



وقال ترمب في مؤتمر صحافي، قبل ثلاثة أيام من بدء أول مفاوضات في بكين الاثنين بين موظفين كبار أميركيين وصينيين، "أعتقد أننا نستطيع التوصل إلى اتفاق مع الصين".