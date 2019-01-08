السودان.. اعتقال أكثر من 800 شخص خلال الاحتجاجات

أعلن السودان الاثنين إعتقال أكثر من 800 شخص منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو ثلاثة أسابيع في أقوى تحد لحكم الرئيس عمر حسن البشير المستمر منذ 30عاما.

وقال وزير الداخلية أحمد بلال عثمان في تقرير للبرلمان إن البلاد شهدت 381 مظاهرة وإن 127 رجل شرطة أصيبوا خلال هذه المظاهرات التي نجمت عن ارتفاع الأسعار ونقص السيولة المالية.

وأضاف أن 14 مقرا للشرطة وأكثر من 100 سيارة للشرطة أحرقت في شتى أنحاء السودان.



وتقول السلطات إن 19 شخصا من بينهم مسؤولان أمنيان لقوا حتفهم، في حين قالت منظمة العفو الدولية في 24 ديسمبر إن لديها تقارير موثوقا بها بمقتل 37 محتجا برصاص قوات الأمن.



