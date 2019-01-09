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شاهد.. إيرانيون يتزاحمون بطوابير لاستلام الدجاج المدعوم

المصدر: الحدث.نت
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تداولت حسابات ناشطين عبر مواقع التواصل مقاطع تظهر تزاحم المواطنين الإيرانيين في طوابير طويلة للحصول على كيلو واحد من لحم الدجاج المدعوم حكومياً في ظل أزمة الغلاء والارتفاع المضطرد لأسعار السلع الأساسية.

وقال ناشطون إن الصور لعودة طوابير المواطنين يوم الاثنين الماضي في مدينة أراك بالقروب من طهران، وذكروا أن ارتفاع الأسعار شمل اللحم الأحمر أيضا.

ووفقاً للبنك المركزي الإيراني، فقد ارتفع سعر المواد الغذائية والمشروبات في إيران بنسبة 60% مع خسارة إيران قدرتها على إنتاج ما يكفي من الغذاء للجميع.

لكن مع ذلك يدعي النظام الإيراني بأنه مستعد لإطعام السوريين والمساعدة في إعادة إعمار سوريا، بينما الإيرانيون يعانون من الجوع.

وكان مركز أبحاث البرلمان الإيراني قد حذر الأسبوع الماضي من "التضخم غير القابل للسيطرة" قبل نهاية السنة الإيرانية الحالية أي في أواخر مارس/آذار المقبل.

وعزى البحث الذي أجراه البرلمان التضخم المفرط الذي يلوح في الأفق إلى "كمية ونوعية نمو السيولة خلال السنوات الأخيرة، والتقلبات في سوق الصرف وارتفاع الأسعار خلال الأشهر الأخيرة".

يذكر أنه مع تطبيق المرحلة الثانية في العقوبات الأميركية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تفاقمت الأزمة المعيشية في إيران عقب ارتفاع الأسعار حيث أعلن مسؤولون أن القدرة الشرائية للعمال انخفضت بنسبة 90%.

وندد الإيرانيون خلال المظاهرات التي استمرت بشكل متفرق في مختلف المحافظات طيلة العام الماضي، بإنفاق أموال الشعب على التدخلات العسكرية في الخارج وتمويل الميليشيات ودعم الإرهاب وتطوير البرنامجين النووي والصاروخي، بينما يعاني المواطنون من المجاعة والفقر والبطالة جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تفاقمت بعد العقوبات الأميركية منذ مايو/أيار 2018.

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