شاهد.. إيرانيون يتزاحمون بطوابير لاستلام الدجاج المدعوم

تداولت حسابات ناشطين عبر مواقع التواصل مقاطع تظهر تزاحم المواطنين الإيرانيين في طوابير طويلة للحصول على كيلو واحد من لحم الدجاج المدعوم حكومياً في ظل أزمة الغلاء والارتفاع المضطرد لأسعار السلع الأساسية.

#Iran Jan 9

Long queues to get one kilo chicken meat.

According to Iran’s Central Bank, the price of food and beverages has increased by 60% with Iran losing its ability to produce enough food for everyone.

However Iran says ready to feed Syrians while Iranians go hungry pic.twitter.com/GB7eDHDyaN — Iran News Wire (@IranNW) January 9, 2019

وقال ناشطون إن الصور لعودة طوابير المواطنين يوم الاثنين الماضي في مدينة أراك بالقروب من طهران، وذكروا أن ارتفاع الأسعار شمل اللحم الأحمر أيضا.



ووفقاً للبنك المركزي الإيراني، فقد ارتفع سعر المواد الغذائية والمشروبات في إيران بنسبة 60% مع خسارة إيران قدرتها على إنتاج ما يكفي من الغذاء للجميع.



لكن مع ذلك يدعي النظام الإيراني بأنه مستعد لإطعام السوريين والمساعدة في إعادة إعمار سوريا، بينما الإيرانيون يعانون من الجوع.



وكان مركز أبحاث البرلمان الإيراني قد حذر الأسبوع الماضي من "التضخم غير القابل للسيطرة" قبل نهاية السنة الإيرانية الحالية أي في أواخر مارس/آذار المقبل.



وعزى البحث الذي أجراه البرلمان التضخم المفرط الذي يلوح في الأفق إلى "كمية ونوعية نمو السيولة خلال السنوات الأخيرة، والتقلبات في سوق الصرف وارتفاع الأسعار خلال الأشهر الأخيرة".



يذكر أنه مع تطبيق المرحلة الثانية في العقوبات الأميركية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تفاقمت الأزمة المعيشية في إيران عقب ارتفاع الأسعار حيث أعلن مسؤولون أن القدرة الشرائية للعمال انخفضت بنسبة 90%.



وندد الإيرانيون خلال المظاهرات التي استمرت بشكل متفرق في مختلف المحافظات طيلة العام الماضي، بإنفاق أموال الشعب على التدخلات العسكرية في الخارج وتمويل الميليشيات ودعم الإرهاب وتطوير البرنامجين النووي والصاروخي، بينما يعاني المواطنون من المجاعة والفقر والبطالة جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تفاقمت بعد العقوبات الأميركية منذ مايو/أيار 2018.