روحاني: سنرسل صواريخ إيرانية تحمل أقمارا صناعية للمدار

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، إن بلاده سوف ترسل قريباً قمرين صناعيين إلى مدار كوكب الأرض باستخدام صواريخ إيرانية الصنع.

وقال روحاني إن الإطلاق سوف يحدث "قريباً في الأسابيع المقبلة".

وعادة ما تعرض إيران إنجازات في برنامجها الفضائي في فبراير، خلال ذكرى ثورتها الإسلامية عام 1979.

وأرسلت إيران عدة أقمار صناعية قصيرة العمر إلى المدار خلال العقد الماضي، وفي عام 2013 أطلقت قرداً في الفضاء. تخشى الولايات المتحدة وحلفاؤها من استخدام نفس تكنولوجيا إطلاق الأقمار الصناعية لتطوير صواريخ بعيدة المدى.

وذكرت الولايات المتحدة أن خطط إيران لإرسال الأقمار الصناعية إلى المدار تظهر تحديها لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدعو إيران إلى عدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية.

وتصر إيران على أن عمليات الإطلاق لا تنتهك قرار مجلس الأمن.

