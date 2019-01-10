"جاسوس أميركا" المحتجز بروسيا يتقدم بالتماس للإفراج عنه

تقدم المحامي الذي يمثل الجندي السابق بمشاة البحرية الأميركية المحتجز في موسكو بتهمة التجسس، التماسا للمحكمة للإفراج عن موكله بكفالة، حسب ما أكدته وكالات أنباء روسية عن محكمة في موسكو اليوم الخميس.



واعتقل جهاز الأمن الاتحادي الروسي بول ويلان، الذي يحمل أيضا جواز سفر بريطانيا، في 28 ديسمبر/كانون الأول. وقالت أسرته إنه بريء وإنه كان في موسكو لحضور حفل زفاف.



وذكرت وكالات الأنباء الروسية أن المحكمة تسلمت الطلب لكنها لم تحدد بعد موعدا لعقد جلسة للبت فيه.