بومبيو للحدث: السعودية حليف أساسي ونستمر بشراكتنا معها

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في حديث خاص لقناة "العربية"، أن "علاقة واشنطن مع السعودية أساسية لاستقرار المنطقة وأمنها".

وعن قضية مقتل جمال خاشقجي، قال بومبيو: "نريد أن تتم محاسبة المتورطين في قضية خاشقجي".

وألمح إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أوضح أن "العلاقة مع السعودية لا يمكن حصرها بقضية خاشقجي".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لن تغادر منطقة الشرق الأوسط. وأوضح: "نقول للشركاء في الشرق الأوسط، لن نغادر المنطقة".

وأكد أن "تدمير داعش أولوية وسنقوم بذلك بالتعاون مع حلفائنا".

وفي الملف الإيراني، قال بومبيو: "يجب أن يعلم الشعب الإيراني أن تدخل النظام في شؤون الدول الأخرى غير مقبول".

وأضاف: "على الشعب الإيراني أن يدرك أننا نؤيد له الحياة الكريمة".

وصرح بأن "قمة بولندا ستتطرق لعدة ملفات على رأسها الملف الإيراني".

وشدد بومبيو على أن "إعلان الانسحاب من سوريا لا يتناقض مع استراتيجيتنا تجاه إيران".