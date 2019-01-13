السودان.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 24

أعلنت لجنة تقصي الحقائق الحكومية في السودان مساء السبت أن عدد القتلى في الاحتجاجات ارتفع. وقال عامر محمد ابراهيم ، رئيس اللجنة، التي شكلها النائب العام بشأن احتجاجات السودان، إن عدد القتلى ارتفع إلى 24.

وأوضح قائلاً:" سقط ثلاثة قتلى في ولاية النيل الأبيض وتسعة في القضارف وستة في نهر النيل وثلاثة في الشمالية وثلاثة بأم درمان".



وأتت تلك الحصيلة بعد أن شكلت لجنة للتحقيق بأعمال العنف التي وقعت خلال الأيام الأولى من التظاهرات التي انطلقت في 19 ديسمبر احتجاجاً على ارتفاع سعر الخبز 3 أضعاف، بالإضافة إلى الوقود.

وكانت السلطات السودانية أعلنت في وقت سابق أن 19 شخصاً قتلوا في التظاهرات، بينهم اثنان من رجال الأمن، غير أن منظمة هيومان رايتس ووتش أفادت بأن عدد القتلى وصل إلى 40. ويوم الجمعة(11 يناير) أفيد عن مقتل 3 في #أم_درمان .

كما أعلن وزير الداخلية السوداني الأسبوع الماضي، أن عدد الموقوفين بلغ 816 موقوفاً.