قرقاش يعلق على تصريحات حمد بن جاسم الأخيرة.. "انفصام"

أى وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، ألا جديد في حديث الشيخ حمد بن جاسم اليوم خلال إحدى المقابلات التلفزيونية، معتبراً أن كلامه أكد حالة الازدواجية التي تعتمدها الدوحة بين الأقوال والأفعال.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر، مساء السبت: لا جديد في حديث الشيخ حمد بن جاسم لروسيا اليوم، انفصام تعودناه بين الممارسة التي كان الشيخ حمد أحد مهندسيها وأدت إلى مأزق الدوحة الحالي وبين الطرح النظري الفضفاض، ركاكة الحجة وضعف الخطاب وليد غياب النقد الذاتي والمراجعة."

وكان رئيس مجلس الوزراء القطري، ووزير الخارجية الأسبق، تحدث خلال المقابلة عن الأزمة مع قطر، وموقف مصر، واستقالة أنتوني زيني، مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية لحل الأزمة الخليجية.

وقال رداً على سؤال هل فوجئتم بانسحاب زيني من ملف الأزمة الخليجية: "لم أتفاجأ لأنني أعلم أنه لم يحقق أي تقدم لعدة أسباب منها: تضارب المسؤوليات في واشنطن، وإصرار الدول الأربع (السعودية، الإمارات، البحرين ومصر) على موقفها" بحسب قوله.