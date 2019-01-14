تحطم طائرة شحن عسكرية قرب طهران ومقتل 15 على متنها

تحطمت طائرة شحن إيرانية تابعة للجيش، من نوع بوينغ 707، تقل 16 شخصاً، الاثنين، حيث كانت متجهة من مطار بيشكك في قيرغيزستان إلى مطار بيام في كرج غرب العاصمة طهران، وفق ما ذكرت وكالة أنباء "فارس"، مضيفة أن 15 من بين 16 شخصاً كانوا على متنها قُتلوا.

ونشرت الوكالة بياناً للجيش جاء فيه أن "طائرة شحن من طراز بوينج 707 وتحمل لحوماً من بشكك في قرغيزستان هبطت اضطرارياً في مطار فتح اليوم.. ونُقل مهندس الرحلة إلى المستشفى".

وقال التلفزيون الإيراني إنه تم العثور على 7 جثث لأشخاص كانوا على متن الطائرة، مضيفاً أن عملية البحث عن الباقين ما زالت مستمرة.

وقال بيرحسين كوليوند، مدير إدارة الطوارئ الإيرانية: "عثرنا على 7 جثث في مكان حطام الطائرة.. عملية البحث مستمرة".

واتجه الطيار بالخطأ إلى مطار فتح، بحسب الوكالة، ولم يستطع السيطرة على الطائرة فخرجت من المدرج واصطدمت بحائط المطار، وبعد تدميره اتجهت نحو مجمع سكني قريب.

وقال المتحدث باسم منظمة الطيران، رضا جعفر زاده، للتلفزيون الرسمي الإيراني، إن "طائرة الشحن من طراز بوينغ 707 لم تتمكن من بلوغ المدرج خلال الهبوط".

يشار إلى أن الطائرة تابعة للجيش الإيراني، وكانت تحمل اللحم من قيرغيزتان إلى إيران.

ويستخدم الحرس الثوري للشحن طائرات من نوع بوينغ 707 للشحن.