السودان.. دعوات لتصعيد الاحتجاجات المسائية في عدة مدن

أعلن تجمّع المهنيين السودانيين الاستعداد لدخول مرحلة حاسمة بالتحوّل الى تنفيذ العصيان المدني الشامل في البلاد. ودعا لإحياء احتجاجات ليلية بمنطقتي الكلاكلة جنوب العاصمة الخرطوم، والثورة بأم درمان.

وأعلن بيان مشترك لقوى نداء السودان وقوى الإجماع الوطني وتجمّع المهنيين السودانيين تصعيد الاحتجاجات المسائية. كما أعلن التحالف عن تظاهرة حاشدة ستتجه الى القصر الرئاسي يوم الخميس بالتزامن مع مواكب مماثلة في عدد من مدن البلاد.

ويهدف الموكب بحسب البيان إلى تسليم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير وتكوين حكومة كفاءات وطنية.

من جانبه، قال الرئيس البشير خلال خطاب ألقاه أمام تجمع جماهيري في دارفور إن هناك أشخاصاً لا يريدون للسودان التقدم والاستقرار، لكن السودان سيتصدى لهم ويبقى صامداً.

وشدد الرئيس السوداني على أن الشعب السوداني هو من له الحق في تغيير الحكومة من خلال صناديق الانتخابات.

