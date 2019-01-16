أردوغان يعلن عن منطقة آمنة قرب الحدود السورية

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن قوات أنقرة ستتولى إقامة "المنطقة الأمنية" التي تحدث عنها الريئس الأميركي دونالد ترمب للفصل بين وحدات حماية الشعب الكردية، والحدود التركية.



وقال أردوغان إنه خلال مكالمة هاتفية "إيجابية للغاية"، طرح ترمب أن "نقيم منطقة أمنية (...) عرضها أكثر من 30 كلم" على طول الحدود التركية.



وإذ تحدثت الرئاسة التركية مساء الاثنين عن أن أردوغان وترمب ناقشا مسألة إقامة "منطقة أمنية" في سوريا خلال مكالمتهما التاريخية، إلا أن هذه أول مرة يُذكر أن تركيا هي التي ستقيمها.



وتهدف هذه المنطقة التي طالبت تركيا بإنشائها منذ سنوات عدة، إلى فصل الحدود التركية عن مواقع وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.

من جانبه ندد نظام الأسد بما وصفه "العدوان التركي" تعليقا على اعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده إقامة منطقة آمنة شمال سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن مصدر في وزارة خارجية النظام أن تصريحات أردوغان تؤكد مرة جديدة أن تركيا راعية للإرهابيين ولا تتعامل إلا بلغة الاحتلال.



