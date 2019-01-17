البنتاغون: مقتل 4 أميركيين بينهم جنديان في هجوم منبج

أكد البنتاغون مقتل 4 أميركيين بينهم جنديان ومتعاقد وموظف مدني بهجوم منبج السورية.

وهناك تقارير متباينة بشأن عدد القتلى الأميركيين في الانفجار الذي وقع بمدينة منبج بشمال سوريا، إذ قال مسؤول أميركي إن أربعة، بينما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن 20 شخصا قتلوا في الانفجار، منهم خمسة جنود أميركيين.



وقال مسؤول أميركي، طلب عدم نشر اسمه، إن أربعة جنود أميركيين قُتلوا وأُصيب ثلاثة آخرون في الانفجار الذي ذكر موقع على الإنترنت تابع لتنظيم داعش أنه تفجير انتحاري. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن إجمالي عدد قتلى الانفجار بلغ 19 شخصا.



ويأتي الهجوم بعد مرور ما يقرب من شهر على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفاجئ أنه سيسحب جميع القوات الأميركية، وعددها نحو ألفي جندي، من سوريا بعد أن خلص إلى أن تنظيم داعش قد هُزم هناك. ودفع هذا الإعلان وزير الدفاع جيمس ماتيس إلى الاستقالة.



وأفاد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أن جنوداً أميركيين كانوا من بين قتلى الهجوم الانتحاري الذي وقع في مدينة منبج، وهو الأول الذي يستهدف قوات التحالف في هذه المدينة منذ عشرة أشهر. وتبنى تنظيم داعش الهجوم.