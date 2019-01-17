الجيش اللبناني يقبض على المتسلل من إسرائيل.. وهذه هويته

تمكنت مخابرات الجيش اللبناني الخميس من إلقاء القبض على مشتبه به كان قد دخل لبنان، عبر التسلل من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل يومين.

وقد تم القاء القبض على المشتبه به في مدينة صور، جنوب لبنان، وهو في عهدة مخابرات الجيش، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء.

إلى ذلك، أصدرت قيادة الجيش، مديرية التوجيه، بياناً أوضحت فيه، أنه "بعد عمليات بحث مستمرة من الجيش، تمكّنت دورية من مديرية المخابرات من العثور على المواطن الأميركي "COLIN EMERY" متخفياً في أحد أحياء صور".

وأكدت أنه تم توقيفه بعد الاشتباه بدخوله بتاريخ 15/ 1/ 2019 من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى داخل الأراضي اللبنانية وقد بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.

على صعيد آخر، أشارت الوكالة الوطنية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استأنفت الخميس أعمال تركيب سياج حديدي فوق الجدار الاسمنتي مقابل طريق عام عديسة على الحدود اللبنانية .

كما قامت أيضاً بتركيب البلوكات الاسمنتية ضمن المنطقة المحتفظ عليها لبنانيا عند محلة المحافر خراج البلدة المذكورة. وسجل استنفار للجيش اللبناني وقوات اليونييفل من الجهة اللبنانية.

أما مقابل وادي هونيين المشرف على بلدة مركبا قضاء مرجعيون، فقد قامت ثلاث آليات للجيش الإسرائيلي بأعمال الحفر وتوسيع للطريق العسكرية وشق طريق إلى داخل حرش من الصنوبر بحماية جيبات عسكرية وملالات.

