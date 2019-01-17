السودان.. تجمع المهنيين وقوى وأحزب مُعارضة يدعون للتظاهر

في السودان، من المرتقب ان تنطلق اليوم تظاهرات حاشدة في مدن عدة تلبية لدعوة اطلقها تجمع المهنيين وقوى وأحزاب معارضة في بيان مشترك.



وطالب البيان المشترك بتصعيد الاحتجاجات والاستعداد نحو مرحلة حاسمة لإعلان العصيان المدني الشامل.

من جهته، قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم إن المكتب القيادي برئاسة الرئيس البشير إستمع الى تقارير "امنية وسياسية وتنفيذية" حول الاوضاع بالبلاد ودعا الى ضرورة الاهتمام بالقضايا الاقتصادية وضبط الأسعار والإهتمام بقضايا الشباب والاجيال الجديدة وإدارة حوار معهم والاقتراب من همومهم.



