تظاهرات في الخرطوم.. ومسيرة نحو قصر الرئاسة

أطلقت الشرطة السودانية، الخميس، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مناهضين للحكومة، كانوا يسيرون نحو القصر الرئاسي في الخرطوم، بحسب ما أفاد شهود لوكالة فرانس برس.

وأفاد ناشطون لمراسل الحدث أن اعتقالات واسعة تمت في صفوف المتظاهرين، كما اعتقل عدد من الصحفيين.

إلى ذلك، وقعت صدامات بين المحتجين والسلطات الأمنية، خلال تظاهرات في حي البراري شرق الخرطوم، وأفادت أنباء بسقوط جرحى بالرصاص الحي، حسب ما أعلن ناشطون.

وكان المتظاهرون تجمعوا في وسط العاصمة قبل التوجه إلى مقر الرئاسة، وتدخلت الشرطة لتفريقهم.

من جانبها، طالبت الأمم المتحدة، الحكومة السودانية بحماية حقوق المتظاهرين، وعدم استخدام القوة المفرطة.

إلى ذلك، دان البرلمان الأوروبي الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين.