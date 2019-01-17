تونس.. إضراب الأجور يشل المرافق العامة

خرج مئات التونسيين إلى الشارع الخميس للاحتجاج ضد خيارات الحكومة، وهدد اتحاد الشغل بالتصعيد ضد الحكومة بعد الإضراب، الذي عم االمرافق العامة من مستشفيات وموانئ وقطارات.

وبدأ الاتحاد العام للشغل اليوم إضرابا عاما شمل المطارات والموانئ والقطارات احتجاجا على رفض الحكومة رفع أجور ستمئة وسبعين ألف موظف في القطاع العام.

كما شمل الإضراب الذي يستمر حتى منتصف ليل الخميس، المدارس والمكاتب الحكومية والوزارات والشركات العامة التي تضم خدمات النقل البري والبحري والجوي والمستشفيات ووسائل الإعلام الرسمية وغيرها من الخدمات.

وتتعرض تونس لضغوط قوية من صندوق النقد الدولي لتجميد الأجور في القطاع العام للمساعدة في الحد من عجز الميزانية في البلاد.

في المقابل، أبدى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أسفه على خلفية الإضراب موضحاً أن كلفته كبيرة وأن الحكومة قامت بكل ما في وسعها لتجنبه وقدمت مقترحات جدية من شأنها تحسين المقدرة الشرائية للموظفين وتراعي في نفس الوقت وضعية البلاد. وحذر الشاهد في الوقت ذاته من أن الزيادة في الأجور يجب أن لا تؤدي إلى مزيد من الاقتراض أو فرض جباية على المواطنين.





