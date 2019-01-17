مأساة مروعة.. نجا من 11 سبتمبر فقتل في كينيا!

يبدو أن الحظ لا يرافق دوماً صاحبه، هذا ما حصل مع الأميركي جايسون سبيندلر، الأربعاء، خلال الهجوم الدامي الذي استهدف مجمعاً فندقياً في العاصمة الكينية.

فبعد أن نجا من هجوم الطائرات خلال أحداث 11 سبتمبر، أي قبل 18 عاماً، أدركته الرصاصات في نيروبي.

وأعلنت الولايات المتحدة سقوط مواطن أميركي بين ضحايا الهجوم الذي شنه مسلحون صوماليون على مجمع فندقي وتجاري نيروبي

ولعل المؤسف أن سبيندلر الذي كان يعمل محللاً مالياً في بنك بأحد برجي مركز التجارة العالمي يوم الهجوم في 11 سبتمبر 2001، تمكن من الهروب قبل انهيار المبنى بلحظات، ليقتل بعد سنوات طوال.

ففي مقطع صوتي لسارة سبيندلر، والدة جايسون أكد أنه بعد نجاته خلال أحداث 11 سبتمبر عاد لمساعدة الآخرين، وهو لا يزال مغطى بالغبار والدماء.

في حين أكد والده أنه يتلقى اتصالات من كل أنحاء العالم للاطمئنان على ابنه، قائلاً:" لقد أثر جايسون في حياة الكثيرين"

هكذا رأى جايسون الموت بعينيه ثم عاد للحياة، واستمر في عمله ليختار إنشاء عمل خاص به في كينيا بعد سنوات، وهناك واجه الموت من جديد، لكنه لم ينتصر عليه هذه المرة!

