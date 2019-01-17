ما حقيقة ما سرّبه التلفزيون الإسرائيلي حول التسوية؟

فندت الولايات المتحدة الأخبار التي سربتها وسائلُ إعلامٍ إسرائيلية الأربعاء، عن خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، نافية أن تكون الخطة نصت على سيادة إسرائيل على البلدة القديمة في القدس، مشددة على أن نشر قصص كاذبة أو مشوهة أمر يضر بعملية السلام.

واعتبر المبعوث الرئاسي الأميركي لعملية السلام بالشرق الأوسط، أن المعلومات الإسرائيلية غير دقيقة، داعياً لأخذ المعلومات من أربعة مصادر فقط تشمله هو والرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنر والسفارة الأميركية في إسرائيل.

كما لفت إلى أن المزايدات على مضمون خطة السلام غير مفيدة، مشيرا إلى أن قلة قليلة على الكوكب هم من يعلمون بما تحويه هذه الخطة.

وكانت القناة الإسرائيلية نقلت عن مسؤول قالت إنه شارك بإحاطة لأحد المسؤولين الكبار في البيت الأبيض، نقلت عنه أن الصفقة ستضع البلدة القديمة في القدس بما فيها المقدسات تحت السيادة الإسرائيلية، ولكن بإدارة مشتركة مع الفلسطينيين والأردن. في حين تبقى معظم المناطق العربية في القدس الشرقية تحت السيادة الفلسطينية.

من جهتها، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن أي خطة سلام لا تتضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها كامل القدس الشرقية على حدود عام 67 سيكون مصيرها الفشل.

