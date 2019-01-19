قمة ثنائية بين ترمب زعيم كوريا الشمالية نهاية فبراير

قال البيت الأبيض، الجمعة، إن الرئيس دونالد ترمب سيعقد قمة ثانية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أواخر فبراير شباط.

جاء الإعلان بعد أن التقى ترمب مع كيم يونغ تشول كبير مفاوضي بيونجيانغ في الملف النووي ووسط جهود دبلوماسية في واشنطن ترافقت مع زيارة المسؤول الكوري الشمالي، الذي رأس من قبل جهاز المخابرات ويعد شخصية متشددة.

وتمثل الزيارة مؤشرا نادرا على تحرك محتمل في مساعي نزع السلاح النووي التي تعطلت منذ الاجتماع التاريخي بين ترمب والزعيم الكوري الشمالي في سنغافورة العام الماضي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان "الرئيس دونالد ترمب التقى مع كيم يونغ تشول لمدة ساعة ونصف الساعة لبحث نزع السلاح النووي وعقد قمة ثانية قد تتم في حدود أواخر فبراير. الرئيس يتطلع للقاء الزعيم كيم في مكان سيعلن عنه في تاريخ لاحق".

لا توجد مؤشرات على تضييق هوة الخلافات

وعلى الرغم من الإعلان عن عقد قمة ثانية فلا توجد مؤشرات على تضييق هوة الخلافات بشأن طلبات الولايات المتحدة بأن تتخلى كوريا الشمالية عن برنامجها للأسلحة النووية الذي يهدد الولايات المتحدة أو طلب بيونجيانغ رفع عقوبات مفروضة عليها.

وقبل ساعات من وصول كيم يونغ تشول كشف ترمب، الذي أعلن بعد يوم من قمة سنغافورة في يونيو حزيران أن الخطر النووي الذي تمثله كوريا الشمالية انتهى، النقاب عن استراتيجية أمريكية منقحة للدفاع الصاروخي خصت كوريا الشمالية بالذكر بوصفها تمثل "تهديدا غير عادي" ومستمر.

وانتهت القمة الأولى بالتزام مبهم من كيم بالعمل نحو نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية لكنه لم يتخذ بعد ما تعتبرها واشنطن خطوات ملموسة في هذا الاتجاه.

جاء الاجتماع، الذي عقد، الجمعة، في المكتب البيضاوي، بعد محادثات استمرت 45 دقيقة بين المبعوث الكوري الشمالي ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وذكرت وزارة الخارجية بعد الاجتماع أن بومبيو أجرى "نقاشا جيدا" مع كيم يونغ تشول "بشأن الجهود لتحقيق تقدم في الالتزامات التي قطعها الرئيس ترمب والزعيم كيم جونغ أون خلال قمتهما في سنغافورة". ولم تذكر الوزارة أي تفاصيل.