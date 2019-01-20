القمة الاقتصادية في بيروت تنطلق.. أغلب القادة غائبون

تستضيف #بيروت الدورة الرابعة من القمة العربية الاقتصادية وسط غياب كبير في التمثيل على مستوى القادة.

وأعد وزراء الخارجية والاقتصاد العرب مشاريع قرارات تتعلق بـ29 بنداً على جدول أعمال، أبرزها دعم الاستثمارات في الدول المضيفة للاجئين السوريين، ودعوة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والجهات المانحة تقديم دعم فني ومادي لليمن، والإسراع في إنشاء الاتحاد الجمركي العربي.

ولن يحضر على مستوى القادة سوى أمير #قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إضافة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون باعتباره المضيف، فيما اعتذر عدد من الرؤساء في الأيام الأخيرة عن الحضور.

ومن بين الأمور المطروحة، والتي يجري بحثها في القمة وسط انقسامات بين الدول المعنية حول صياغتها، التشجيع على العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى المناطق التي توقف فيها القتال.

وطغت على التحضيرات للقمة نقاشات حول إمكان دعوة سوريا لحضورها، مع دعوة وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل خلال اجتماع الوزراء العرب لإعادة سوريا الى جامعة الدول العربية، لكن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اعتبر أن عودة سوريا إلى الجامعة تنتظر التوافق العربي.

وتعرضت القمة مع مرحلة الإعداد لأزمة لبنانية ليبية مع مقاطعة ليبيا بسبب تمزيق العلم الليبي من قبل أنصار حركة أمل.