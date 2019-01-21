ألمانيا تحظر طيران "مهان" الإيراني..وتسحب إذن التشغيل

أعلنت مصادر في الحكومة الألمانية، الاثنين، أنها سحبت إذناً لتشغيل طيران ماهان الإيراني في ألمانيا.

وقال مصدر كبير بالحكومة الألمانية لرويترز الاثنين إن برلين ألغت تصريح التشغيل الخاص بشركة ماهان إير الجوية الإيرانية في ألمانيا موضحاً، أن ذلك يعود لأسباب تتعلق بالسلامة وللاشتباه في أن الشركة تستخدم لأغراض عسكرية.



وتشتبه الحكومة في أن الشركة، المدرجة على قائمة العقوبات الأميركية منذ 2011، تُستغل من قبل الحرس الثوري الإيراني في أغراض عسكرية وأنشطة إرهابية أيضا.

وتتهم عدة دول بالاتحاد الأوروبي إيران بإطلاق عمليات تجسس أو التخطيط لشن هجمات في القارة.

وقال المصدر الحكومي الألماني إن إلغاء تصريح شركة الطيران لا يشكل عقوبات عامة على إيران.

يذكر أن صحيفة "بيلد" الألمانية كانت أفادت في ديسمبر 2018، أن برلين أصدرت قراراً بحظر رحلات طيران "ماهان إير" الإيراني الموضوعة تحت قائمة العقوبات الأميركية بسبب تورطها في نقل جنود سلاح وعتاد وعناصر الحرس الثوري والميليشيات إلى سوريا خلال سنوات الحرب الأخيرة وبغرض دعم نظام بشار الأسد.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات إضافية على ماهان وشركات مرتبطة بها. وذكرت أنها شركة الطيران المفضلة لدى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، لتسهيل دعمها للإرهاب عبر الشرق الأوسط. وأكدت الوزارة في بيان في يوليو الماضي أن "رحلات ماهان المنتظمة إلى سوريا تُستخدم لدعم نظام الأسد وتوصيل الأسلحة والمقاتلين الأجانب والجنود الإيرانيين الذين يزرعون العنف والاضطرابات في جميع أنحاء المنطقة".

ويشار إلى أنه أول مرة تم تصنيف ماهان على قائمة العقوبات كان في أكتوبر 2011 بسبب تورطها في تقديم الدعم اللوجستي والمالي والتكنولوجي لقوات الحرس الثوري الإيراني ونقل الميليشيات والجنود والأسلحة والمعدات والأموال إلى سوريا وسائر دول المنطقة